Thandie Newton heißt jetzt Thandiwe Newton

Bei allen zukünftigen Projekten, bestehe sie darauf, dass ihr Name richtig geschrieben wird. In einem Interview mit der britischen Vogue erklärte Coverstar Newton: "Das ist mein Name. Es war schon immer mein Name."

In der aktuellen Ausgabe thematisiert sie auch die nach wie vor oft mangelnde Diversität in Hollywood. "Das, wofür ich im Moment in unserem Geschäft am dankbarsten bin, ist die Gesellschaft anderer, die mich wirklich sehen. Und sich nicht an der Objektivierung Schwarzer Menschen als "die Anderen" zu beteiligen - was aber passiert, wenn du die Einzige bist."