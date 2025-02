Harrys teures Geschenk an Meghan zum Valentinstag mit besonderer Bedeutung

Seit Juni 2016 ist sie die US-Amerikanerin Meghan mit dem britischen Prinzen Harry liiert. Anfang November 2016 ließ dieser über sein Pressesekretariat eine Verlautbarung herausgeben, in der er Meghan erstmals als seine Freundin bezeichnete. Am 27. November 2017 wurde die Verlobung des Paares öffentlich bekanntgemacht.

Am 19. Mai 2018 fand die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor statt. 2020 legten die beiden ihre Funktion als arbeitende Mitglieder der Royal Family nieder. Seitdem leben sie in den USA.