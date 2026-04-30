"Teufel trägt Prada"-Star Emily Blunt sorgt mit Karriere-Tipp für Empörung

Vor 20 Jahren wurde die Erzählung von Andy Sachs (Anne Hathaway) und Emily Charlton (Emily Blunt), die als Assistentinnen unter Modemagazinchefin Miranda Priestly (Meryl Streep) litten, zum Komödienerfolg. Zwei Jahrzehnte später folgt nun die Fortsetzung, in der sich die Wege der drei Protagonistinnen erneut kreuzen. Emily ist als Managerin einer Luxusmarke erfolgreich, während Mirandas Magazin im Internetzeitalter dahindümpelt. Wer wissen will, wie es mit den beiden weitergeht, hat ab jetzt die Gelegenheit dazu. "Der Teufel trägt Prada 2" läuft seit dem 29. April in den österreichischen Kinos.

Doch während die Fortsetzung des Mode-Kultfilms derzeit in aller Munde ist, steht Darstellerin Emily Blunt wegen fragwürdiger Aussagen in der Kritik. Emily Blunt rät, einfach zu kündigen Die Schauspielerin riet Menschen, die mit ihrem Beruf unzufrieden sind, doch einfach ihren Job zu kündigen. Nun wird ihr vorgeworfen, realitätsfern zu sein. Das Portal Betches sprach die 43-Jährige über ihre Rolle in "Der Teufel trägt Prada" und eine bestimmte Szene an, in der sie sich immer wieder vorsagt: "Ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job" - während sie erschöpft mit den hohen Anforderungen ihrer Chefin Miranda Priestly zu kämpfen hat. Die Szene hat sich zu einem viralen Meme entwickelt - als Symbol für Überforderung am Arbeitsplatz.

Für andere "Frauen, die ihren Job gerade hassen" hat Blunt folgenden Rat parat: "Kündigen." Dann fügte sie hinzu: "Sucht euch einfach etwas, das ihr wirklich gerne macht. Selbst wenn ihr kein Geld verdient, solange ihr es liebt, werdet ihr glücklich sein." Blunt gilt als eine der am besten bezahlten Schauspielerinnen der Welt und verfügt über ein geschätztes Vermögen von rund 80 Millionen US-Dollar. Manche mögen ihre Worte zu einer Veränderung inspirieren. Im Internet wurde sie für ihren Tipp zum Teil herb kritisiert.