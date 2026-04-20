Tennisstar im Träumeland: Thomalla gratuliert Zverev mit schläfrigen Fotos zum 29. Geburtstag
Moderatorin Sophia Thomalla hat ihrem Partner, Tennisstar Alexander Zverev, öffentlich Geburtstagsgrüße übermittelt. "Happy Birthday my love. Thank you for these 5 THRILLING years (deutsch: Danke für diese fünf aufregenden Jahre)", schrieb sie zu einer Reihe an Fotos, auf denen der jetzt 29-Jährige in unterschiedlichen Positionen schlafend zu sehen ist. Dazu ergänzte sie den Hashtag #sleepingbeauty, Herzen und ein tränenlachendes Emoji.
Keine Liebe auf den ersten Blick
Offen wie selten hatte Thomalla vor einigen Jahren über ihre Beziehung zu Tennis-Olympiasieger Zverev gesprochen. In der 2023 bei RTL+ erschienenen Dokumentation "ZVEREV - Der Unvollendete" sagte die Schauspielerin und TV-Moderatorin über das Zusammenkommen der beiden: "Es ist keine romantische Geschichte." Man habe sich über Freunde kennengelernt und nach einer Zeit zueinandergefunden. "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joah, kann was werden.' Und dann entsteht es auf einmal plötzlich", sagte Thomalla. "Es war keine Liebe auf den ersten Blick."
In der rund 90-minütigen Dokumentation gab Zverev seltene Einblicke in sein Privatleben und das seiner Familie. Im Mittelpunkt stand Zverevs Weg zurück auf den Tennisplatz nach seiner schweren Fußverletzung im Halbfinale der French Open Anfang Juni 2022. Dabei begleitete ihn auch Thomalla.
Über die Beziehung der beiden stets im Rampenlicht stehenden sagte sie damals: "Es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen." Zverev mit seinem enormen und elf Monate des Jahres bestimmenden Sportpensum, sie mit ihrem "alles andere als" kontinuierlichen Leben mit ebenfalls vielen Reisen. "Da genießen wir - so doof es klingt - die simpelsten Sachen miteinander. Denn wir haben kein simples Leben miteinander."
Dennoch könne sie sich immer auf Zverev verlassen. "Ich brauche keinen Versorger. Ich brauche jemanden, bei dem ich 24 Stunden anrufen und mich auskotzen kann. Und das kann er sehr gut", sagte Thomalla über den acht Jahre jüngeren Zverev.
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