Tennisstar im Träumeland: Thomalla gratuliert Zverev mit schläfrigen Fotos zum 29. Geburtstag

Moderatorin Sophia Thomalla hat ihrem Partner, Tennisstar Alexander Zverev , öffentlich Geburtstagsgrüße übermittelt. "Happy Birthday my love. Thank you for these 5 THRILLING years (deutsch: Danke für diese fünf aufregenden Jahre)", schrieb sie zu einer Reihe an Fotos, auf denen der jetzt 29-Jährige in unterschiedlichen Positionen schlafend zu sehen ist. Dazu ergänzte sie den Hashtag #sleepingbeauty, Herzen und ein tränenlachendes Emoji.

Keine Liebe auf den ersten Blick

Offen wie selten hatte Thomalla vor einigen Jahren über ihre Beziehung zu Tennis-Olympiasieger Zverev gesprochen. In der 2023 bei RTL+ erschienenen Dokumentation "ZVEREV - Der Unvollendete" sagte die Schauspielerin und TV-Moderatorin über das Zusammenkommen der beiden: "Es ist keine romantische Geschichte." Man habe sich über Freunde kennengelernt und nach einer Zeit zueinandergefunden. "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joah, kann was werden.' Und dann entsteht es auf einmal plötzlich", sagte Thomalla. "Es war keine Liebe auf den ersten Blick."

In der rund 90-minütigen Dokumentation gab Zverev seltene Einblicke in sein Privatleben und das seiner Familie. Im Mittelpunkt stand Zverevs Weg zurück auf den Tennisplatz nach seiner schweren Fußverletzung im Halbfinale der French Open Anfang Juni 2022. Dabei begleitete ihn auch Thomalla.