Taylor Swift über Wien-Terror: "Nur knapp Massaker entgangen"

"Die Eras-Tour ist eine Macht, mit der man in der globalen Kultur rechnen muss", sagt Taylor Swift in die Kamera in dem neuen sechsteiligen Dokumentarfilm "The End of an Era" auf Disney+. "Niemals hätte ich gedacht, dass wir mit einem Terroranschlag konfrontiert werden würden", so die 35-jährige US-Musikerin unter Tränen in der ersten Folge. Drei Konzerte mussten auf ihrer "Eras"-Tour 2024 in Wien abgesagt werden, nachdem ein mutmaßlicher Attentäter festgenommen worden war. "Es ist ein komisches Gefühl, jetzt in die letzten fünf Konzerte in Europa zu starten", sagt Swift mit brüchiger Stimme in einer Szene, die vor dem Ende ihrer Eras-Tour in London aufgenommen wurde, kurz nach dem vereitelten Terroranschlag in Wien im August 2024. "Wir haben zwar schon 128 Shows gespielt, aber das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, auf dünnem Eis zu laufen."

"Nur knapp einem Massaker entgangen" Das erste Mal hatte sich Swift dazu zwei Wochen nach dem vereitelten Anschlag öffentlich geäußert. Die Absage der Konzerte in Wien sei "niederschmetternd" für sie gewesen, erklärte der US-Star auf ihrem Instagram-Profil. Der Grund für die Absagen habe sie mit "Angst" und enormen "Schuldgefühlen" erfüllt, weil so viele Menschen zu den Shows kommen wollten, so die Sängerin. In der neuen Dokuserie geht sie nun genauer darauf ein: "Auf der Tour sind einige sehr gewalttätige und beängstigende Dinge passiert. Wir sind nur knapp einem Massaker entgangen." Die Sängerin spricht dann weiter über das Attentat in Southport bei Liverpool, bevor sie in Tränen ausbricht und ihr die Stimme versagt: "Es gab diesen schrecklichen Angriff (...) auf einer Taylor-Swift-Party, und es waren kleine Kinder dort...".