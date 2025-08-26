Auf Instagram wurde die frohe Botschaft mit einem Foto-Posting geteilt, auf dem das glückliche Paar sich, umgeben von Blumen, in den Armen liegt. Auch der Verlobungsring ist bereits an der Hand der Sängerin zu sehen.

"Your English teacher and your gym teacher are getting married": Mit diesen Worten hat Pop-Superstar Taylor Swift (35) auf Instagram am Dienstagabend die - von Swifties weltweit wohl lang ersehnte - Nachricht verkündet: Sie und ihr Freund, der Kansas City Chiefs-Footballspieler Travis Kelce (35), haben sich verlobt .

Taylor Swift und Travis Kelce seit 2023 ein Paar

Mehr Details wie einen Hochzeitstermin gaben die beiden noch nicht bekannt.

Swift und Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Kennengelernt hatten sich die beiden im Zuge von Swifts "The Eras"-Tour, nachdem Kelce in seinem Sport-Podcast "New Heights" seine Enttäuschung darüber kundgetan hatte, dass er der Sängerin bei einem ihrer Konzerte ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer überreichen wollte, dies aber leider nicht geklappt habe. Damit wiederum war es ihm offenbar gelungen, die Aufmerksamkeit des Popstars auf sich zu lenken. Nur wenige Monate später erschienen die beiden erstmals gemeinsam bei einer Afterparty zur TV-Show "Saturday Night Live" in New York.

Seit dem trat das Paar viele Male öffentlich gemeinsam auf. Swifts Anwesenheit bei Spielen der Kansas City Chiefs hat dem Team beispielsweise bemerkbare zusätzliche Aufmerksamkeit beschert, insbesondere die weibliche Fangemeinde ist dadurch beträchtlich gewachsen. Kelce wiederum begleitete Swift auf ihrer "The Eras"-Tour, auch war er dabei selbst einmal als Teil des Showprogramms mit einer kurzen Einlage auf der Bühne zu sehen.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein Moment im November 2023, als Swift während eines Konzerts den Songtext von "Karma" in eine Liebeserklärung an Kelce abänderte: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me."