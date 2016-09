Das ging aber schnell: Kaum zusammen, soll es jetzt schon aus und vorbei sein zwischen Goldkehlchen Taylor Swift und Schauspieler Tom Hiddleston. Mehrere Quellen sollen die Trennung gegenüber Us Weekly bestätigt haben.

Swift serviert Hiddleston ab

"Sie war diejenige, die die Beziehung beendet hat", behauptet ein Insider gegenüber dem Promiportal. Der angebliche Grund für das Ende der Beziehung wurde ebenfalls verraten: "Tom wollte die Beziehung öffentlicher machen, als es ihr lieb war. Taylor wusste, welche Reaktionen zu erwarten waren, aber Tom hat ihre Bedenken einfach nicht ernst genommen."

Bereits vor einigen Tagen sollen sich Swift und Taylor deswegen heftig gestritten haben. Hiddleston soll bereits seit längerem darunter gelitten haben, bloß das "Anhängsel" seiner berühmten Freundin zu sein.

Eine kurze Liebesgeschichte - wieder einmal

Ob sich Calvin Harris über die neuesten Meldungen aus dem Hause seiner Ex Taylor Swift amüsiert? Nur wenige Tage nach ihrer Trennung, hat sich Goldkehlchen Swift ja ganz verliebt mit Tom Hiddleston gezeigt. Bis über beide Ohren verliebt war das Paar, von Trennungsschmerz um Harris keine Spur bei Swift.

Nach der stürmischen Romanze der Sängerin mit Tom Hiddleston und inszenierten Kuschel-Bildern des Neo-Paares an der Küste ihrer Villa, dürfte es aber schon bald angefangen haben zu kriseln.

Hiddleston unzufrieden mit Beziehung

Schon vor wenigen Tagen wurden Trennungsgerüchte auf: Hiddleston wolle eine andere Beziehung führen, ihr nicht ständig hinterher reisen müssen und immer dann zur Stelle sein, wenn sie gerade mal Zeit für ihn hat, so ein Insider.

„Tom kann nicht damit umgehen das Gespött der Leute zu sein und hat Taylor gesagt, dass er durch ist, wenn nicht eine 360-Grad-Wendung von ihr kommt“, zitierte Radar Online einen Bekannten des Engländers.

Er habe es satt, nur der "bessere Begleiter" von Swift zu sein. Er will die Beziehung ernsthafter angehen - aber Taylor Swift ist berühmt-berüchtigt für leidenschaftliche und kurze Techtelmechtel.

