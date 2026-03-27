Taylor Lautner und Ehefrau Taylor Lautner verkünden Schwangerschaft

Das Ehepaar Taylor Lautner erwartet Nachwuchs. Das verkündeten der Schauspieler und seine Ehefrau, die beide Taylor Lautner heißen, auf Instagram. "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?", schrieb der 34-Jährige. Ein Foto zeigt das Paar auf einer Wiese: Sie im weißen Kleid mit Ultraschallbildern in der Hand und er, wie er ihren Bauch küsst. Andere Bilder zeigen das Paar lachend auf der Wiese sitzen.

Ehefrau nahm Nachnamen an

Der "Twilight"-Star heiratete seine Freundin Taylor Dome (29) im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an.

"Es hätte nicht perfekter sein können", sagte der Schauspieler, der in der Vampir-Saga den Werwolf Jacob Black spielte, nach dem Jawort der amerikanischen Vogue. "Ich fühlte mich wie in einem Märchen", sagte Taylor Dome damals. "Alles war so wunderschön, ich war absolut überwältigt." Das Paar heiratete demnach am Freitag mit 100 Familienangehörigen und Freunden auf einem Weinberg. Als sie die Ringe tauschten, habe sie nur gedacht: "Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich tun! Wir haben so lange von diesem Tag geträumt - und es war perfekt!"