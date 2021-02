Talkshow-Legende Larry King: Witwe kämpft gegen letzten Willen

Wenige Tage später dann ein Wendepunkt: Laut dem Promiportal Page Six plane Southwick King, den letzten Willen ihres Exmannes nun vor Gericht anzufechten. Demnach hätten ihren Anwälte am Dienstag die dafür notwendigen Dokumente eingereicht. Der Grund: King bedachte seine Exfrau in seinem Nachlass nicht.

King: Exfrau fechtet Testament an

Nun soll sie sich laut dem Promimagazin Blast in den Gerichtsdokumenten auf Kings Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Unterzeichnung beziehen. "Larry war sehr anfällig für äußere Einflüsse und zu der Zeit. Als er angeblich die neue Version seines Testaments ausführte, war er von fragwürdiger geistiger Leistungsfähigkeit, da er kurz zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte und möglicherweise unter dem Einfluss Medikamenten stand", wird die 61-Jährige zitiert.

Konkret soll sie nun darum kämpfen, dass eine ältere Version des Testaments, die sie und King gemeinsam erstellt haben sollen, gültig wird.

King war Ende Jänner im Alter von 87 Jahren gestorben, nach Angaben von Southwick King an einer Blutvergiftung. Zuvor war der Moderator auch mit einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus gebracht worden. King war mit seiner Show "Larry King Live" bekannt geworden, die von 1985 bis 2010 bei CNN zu sehen war.