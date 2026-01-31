Sydney Sweeney: Überraschende Wendung nach Karriere-Fiasko im vergangenen Jahr

Für Sydney Sweeney lief es vergangenes Jahr alles andere als rund. Ihr Boxerbiopic "Christy" floppte, und auch der Abenteuerthriller "Eden" blieb hinter den Erwartungen zurück. Nicht zuletzt mit einer umstrittenen Jeans-Werbung für die Marke American Eagle sorgte die Amerikanerin für reichlich Diskussionen, in die sich sogar US-Präsident Donald Trump einmischte. Mit dem Psychothriller "The Housemaid – Wenn sie wüsste" sollte sich das Blatt wenden.

"The Housemaid": Erfolgreichster Film in Paul Feigs Karriere

Das Branchenmagazin Hollywood Reporter verzeichnet tatsächlich einen erfolgsversprechenden Trend: Noch kurz vor den Feiertagen zum Jahresende habe sich kaum jemand für Paul Feigs Film "The Housemaid" interessiert. Doch das habe sich inzwischen geändert.

Am Wochenende vom 23. bis 25. Jänner überholte der Psychothriller mit Sweeney in der Hauptrolle den Film "Bridemaids" bei den Einnahmen an den Kinokassen. Er hat zudem weit mehr eingespielt als viele hochkarätige Filme aus dem Jahr 2025, darunter der Oscar-Favorit "One Battle After Another". Damit wurde "The Housemaid" mit beeindruckenden 295 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit zum bisher erfolgreichsten Film in Feigs Karriere.