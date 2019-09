Sussex meets Africa: Bäume in Botswana und Archies Kosename

Meghan (38), die Herzogin von Sussex, blieb am Donnerstag mit Archie in Kapstadt, wo sie an einer Veranstaltung für Frauen im öffentlichen Dienst teilnehmen wollte. Bei diesem Termin erzählte sie auch ein wenig aus ihrem Alltag mit Baby: "Als berufstätige Mutter und auf Reisen mit einem Baby, meine Güte, ist es eine Menge, aber es ist alles so aufregend! Es gibt Tage, an denen es viel zu jonglieren gibt, aber dann gibt es da jemanden, auf den du Einfluss hast (Archie, Anm.), und es ist so belohnend."