Superstar Pink moderiert die Tony Awards

Theater statt Konzertbühne! Superstar Pink wird am 7. Juni in der Radio City Music Hall die "Tony Awards" moderieren.

"Es ist mir eine Ehre, einen Abend zu moderieren, der die fleißigsten Menschen im Showbusiness feiert", so die Sängerin in einem Statement dazu.

"Der Broadway hat mein Leben und die Art, wie ich meine eigenen Shows konzipiere, geprägt – es ist eine unterstützende und inklusive Gemeinschaft voller Talent und Liebe. Diese Menschen schaffen jeden Tag Magie, und ich freue mich sehr darauf, sie mit der ganzen Welt zu feiern."

Verkündet hat sie ihren neuen Job mit einem lustigen Instagramvideo. "Als ich gefragt wurde, ob ich die Tony Awards moderieren möchte, war meine erste Frage: Muss man dafür nicht schon mal am Broadway aufgetreten sein?"

Im Video ist zu sehen, wie sie sich im Kostüm ganz vorsichtig mit einem Bein auf die Bühne wagt.