"Sun"-Autor gab nach Meghan-Hasskolumne reumütige Erklärung ab

Der 62-Jährige teilte daraufhin bereits mit, er habe eine "unbeholfene" Anspielung auf die Serie "Game of Thrones" gemacht. Er kündigte an, in Zukunft vorsichtiger zu sein. In seiner aktuellen Erklärung geht Clarkson weiter und gibt sich selbstkritisch: "Ich bin einfach nicht sexistisch und ich verabscheue Gewalt gegen Frauen. Und trotzdem scheine ich genau das zu befürworten." Als ihm das klar geworden sei, sei er beschämt gewesen, so der Kolumnist. "Ich hebe meine Hände. Das ist ein "Mea Culpa" mit Glockengeläut."