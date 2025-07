Drogen und Affäre: Denise Richards' (Noch-)Ehemann erhebt schwere Vorwürfe

Den Gerichtsdokumenten legte die dreifache Mutter, die in erster Ehe mit Charlie Sheen verheiratet war, Beweisfotos bei. Darunter sollen Bilder von ihren verletzten Armen sein. Andere Aufnahmen zeigen die Schauspielerin mit einem blauen Auge ( zu sehen hier ).

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, Richards habe eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner beantragt. In Dokumenten schildert sie laut TMZ mehrere Vorfälle der häuslichen Gewalt, bei denen Phypers ihr gegenüber handgreiflich geworden sein soll.

Zwischen Denise Richards und ihrem Noch-Ehemann bahnt sich eine bitterböse Scheidungsschlacht an. Nachdem Aaron Phypers das offizielle Ehe-Aus beantragt hatte, dringen Berichte um gegenseitige Vorwürfe an die Öffentlichkeit.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at ; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).

Aaron Phypers interveniert mit Brief gegen Richards

Aaron Phypers soll seine Frau außerdem beschuldigen, abhängig von Medikamenten zu sein und ihn mit einem anderen Mann betrogen zu haben.

Page Six soll ein brisanter Brief vorliegen, welchen der Schauspieler an Freunde und Familie verfasst habe. Darin schreibt er angeblich, Denise Richards würde wegen ihrer vermeintlichen Suchtprobleme eine "Intervention" benötigen, da auch ihre 14-jährige Tochter Eloise, welche die Schauspielerin 2011 adoptierte, vom angeblichen Drogenmissbrauch ihrer Mutter betroffen sein soll.