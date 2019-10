Streit zwischen den Gallaghers: Liam gibt Noels Frau die Schuld

Weiter twitterte der 47-Jährige: "Was immer ich gesagt habe war mit Sicherheit nicht so schlimm wie das, was du über Damon und Alex gesagt hast." Dazu muss man wissen, dass Noel den beiden Mitgliedern der Band Blur, Damon Albarn und Alex James, im Jahr 1995 folgendes gewünscht hatte: "Ich hasse diesen Alex und Damon. Ich hoffe, sie fangen sich Aids ein und sterben."

Wer also blauäugig auf eine Reunion von Oasis in weiter Ferne hofft, muss sich wohl noch etwas gedulden. Zuletzt hatte es ausgesehen, als würde es langsam bergauf gehen, da Liam plante, seinen Bruder nächstes Jahr zu seiner Hochzeit einzuladen.