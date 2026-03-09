Streamerin Rose Mondy ist neue Miss Germany

Am Wochenende fanden die Wahlen zur Miss Germany 2026 statt. Als Siegerin ging Rose Mondy (26) hervor. Die “Streamerin des Jahres” überzeugte im Finale in den Bavaria Studios mit ihrer Mission, aus Streaming mehr zu machen als Unterhaltung. Nämlich einen digitalen Safeplace für Menschen, die gerade Halt brauchen.



Mit ihrem Streaming-Kanal hat sie eine Plattform aufgebaut, auf der sie persönliche Erfahrungen und Gespräche mit ihrer Community teilt. "Rose möchte zeigen, dass auch aus schwierigen Lebensphasen neue Stärke entstehen kann und dass Verletzlichkeit kein Hindernis, sondern oft der Beginn von persönlichem Wachstum ist", heißt es in einer Pressemitteilung.

"Ich bin überwältigt und unglaublich dankbar", so Rose Mondy. "Mir ist wichtig zu zeigen, dass es egal ist, woher du kommst oder welche Herausforderungen du erlebt hast. Deine Geschichte hat Wert. Wenn mein Werdegang anderen Menschen Mut macht, an sich zu glauben und ihren eigenen Weg zu gehen, dann hat all das einen Sinn." 2600 Frauen beworben Beworben hatten sich insgesamt 2600 Frauen. Im Finale der Miss Germany Awards traten die neun Finalistinnen in drei Kategorien an: Female Founder (Next Gen Gründerinnen), Female Mover (Frauen in männerdominierten Berufen) und Female Leader (Frauen in Führungspositionen). Angetreten ist Rose Mondy unter anderem gegen die Biologin Biologin Amelie Reigl, die sich gegen Tierversuche einsetzt, sowie die Unternehmerin Amina Ben Bouzid.

Über die Kategorie-Auszeichnungen entschieden Content Creatorin Dagi Bee, Moderatorin Collien Monica Fernandes und Unternehmerin Ann-Katrin Schmitz als Jury. In jeder Kategorie zeichnete die Jury zunächst eine Gewinnerin aus. Die drei Kategoriegewinnerinnen traten anschließend mit einem finalen Pitch um den Miss Germany Award an. Wer schließlich Miss Germany 2026 wurde, lag anschließend in den Händen des Publikums: die Zuschauenden konnten über die App des Streamindienstes Joyn an einer Abstimmung teilnehmen und damit bestimmen, welche der drei Finalistinnen den Titel erhielt.