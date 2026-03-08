Austropromis

Am Weltfrauentag: Christina Stürmer feierte ihr Debüt in der Staatsoper

Das Konzert "Rise! Women's Voices for Change" ging in der Wiener Staatsoper über die Bühne.
Stefanie Weichselbaum
08.03.2026, 17:48

Teresa Vogl, Christina Stürmer, Lilian Klebow und Lidia Baich

Solidarität und Zusammenhalt waren am Sonntagvormittag in der Wiener Staatsoper zu spüren. Dort fand das Konzert "Rise! Women's Voices for Change" anlässlich des Weltfrauentages statt.

Lilian Klebow und Teresa Vogl moderierten und die Sängerin Rachelle Jeanty ließ die 2.000 Frauen im Publikum selbst zum Chor werden und ermunterte sie mitzusingen.

Den Ehrenschutz übernahm die Frau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer.

"Rise!" in der Wiener Staatsoper

Anna Netrebko, Doris Schmidauer und Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.

"Rise!" in der Wiener Staatsoper

Christine Klimaschka und Michel Mayer

"Rise!" in der Wiener Staatsoper

Museumsquartier-Chefin Bettina Leidl und Danielle Spera

"Rise!" in der Wiener Staatsoper

Headpiece-Designerin Niki Osl

"Rise!" in der Wiener Staatsoper

Setzen sich für Frauenrechte ein: Rachelle Jeanty, Yvonne Poul und Gina Eitelbös

Auch die aktuelle Situation der Frauen im Iran wurde zum Thema gemacht wie auch die Epstein-Files.

Eine Premiere gab's für die Sängerin Christina Stürmer, die zum ersten Mal überhaupt in der Wiener Staatsoper war und dort auch zwei Songs gesungen hat.

"Ich freue mich so, dass auch ich ein Teil von ,Rise' sein kann in der Wiener Staatsoper. Ich bin so so happy und glücklich, eine Frau zu sein. Ich hab zwei Töchter und sehe die jeden Tag aufwachsen und sehe wie stark und mutig sie sind und merke wie wichtig es ist ein gutes Vorbild zu sein. Happy Superwomen Day", sagte sie auf der Bühne.

