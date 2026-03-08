Am Weltfrauentag: Christina Stürmer feierte ihr Debüt in der Staatsoper

Solidarität und Zusammenhalt waren am Sonntagvormittag in der Wiener Staatsoper zu spüren. Dort fand das Konzert "Rise! Women's Voices for Change" anlässlich des Weltfrauentages statt.

Lilian Klebow und Teresa Vogl moderierten und die Sängerin Rachelle Jeanty ließ die 2.000 Frauen im Publikum selbst zum Chor werden und ermunterte sie mitzusingen. Den Ehrenschutz übernahm die Frau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer.

Anna Netrebko, Doris Schmidauer und Staatsoperndirektor Bogdan Roščić. Christine Klimaschka und Michel Mayer Museumsquartier-Chefin Bettina Leidl und Danielle Spera Headpiece-Designerin Niki Osl Setzen sich für Frauenrechte ein: Rachelle Jeanty, Yvonne Poul und Gina Eitelbös

Auch die aktuelle Situation der Frauen im Iran wurde zum Thema gemacht wie auch die Epstein-Files. Eine Premiere gab's für die Sängerin Christina Stürmer, die zum ersten Mal überhaupt in der Wiener Staatsoper war und dort auch zwei Songs gesungen hat.