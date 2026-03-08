Am Weltfrauentag: Christina Stürmer feierte ihr Debüt in der Staatsoper
Solidarität und Zusammenhalt waren am Sonntagvormittag in der Wiener Staatsoper zu spüren. Dort fand das Konzert "Rise! Women's Voices for Change" anlässlich des Weltfrauentages statt.
Lilian Klebow und Teresa Vogl moderierten und die Sängerin Rachelle Jeanty ließ die 2.000 Frauen im Publikum selbst zum Chor werden und ermunterte sie mitzusingen.
Den Ehrenschutz übernahm die Frau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer.
"Rise!" in der Wiener Staatsoper
Anna Netrebko, Doris Schmidauer und Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.
Christine Klimaschka und Michel Mayer
Christine Klimaschka und Michel Mayer
"Rise!" in der Wiener Staatsoper
Museumsquartier-Chefin Bettina Leidl und Danielle Spera
Headpiece-Designerin Niki Osl
Headpiece-Designerin Niki Osl
"Rise!" in der Wiener Staatsoper
Setzen sich für Frauenrechte ein: Rachelle Jeanty, Yvonne Poul und Gina Eitelbös
Auch die aktuelle Situation der Frauen im Iran wurde zum Thema gemacht wie auch die Epstein-Files.
Eine Premiere gab's für die Sängerin Christina Stürmer, die zum ersten Mal überhaupt in der Wiener Staatsoper war und dort auch zwei Songs gesungen hat.
"Ich freue mich so, dass auch ich ein Teil von ,Rise' sein kann in der Wiener Staatsoper. Ich bin so so happy und glücklich, eine Frau zu sein. Ich hab zwei Töchter und sehe die jeden Tag aufwachsen und sehe wie stark und mutig sie sind und merke wie wichtig es ist ein gutes Vorbild zu sein. Happy Superwomen Day", sagte sie auf der Bühne.
