Strandspaß: Kim Kardashians erstes Familienfoto

Tatsächlich lud die 38-Jährige zum ersten Mal ein Foto mit all ihren Kindern hoch. North (6), Saint (3), Chicago (1) und Baby Psalm West kuscheln mit ihrer Mama am Strand, alle in aufeinander abgestimmten silbernen Badeensembles. Da wenn das kein harmonisches Quartett ist.

Die kleine North hat allerdings einen Verband am Fuß, hat sie sich etwa den Knöchel verstaucht? Kein Grund zur Sorge, "das wollte sie tragen", versichert Kardashian ihren Followern.