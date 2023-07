Strafanzeige: Krieg zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt spitzt sich zu

Nouvel, das Unternehmen, an dem Jolies ihre Anteile hielt und das an Yuri Sheflers Stoli Group verkauft wurde, reichte eine Klage in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gegen Pitt ein, nachdem dieser unter anderem behauptet hatte, dass sich Jolie gezielt für Shefler als Käufer entschieden habe, weil sie wusste, dass dies angesichts seiner Verbindungen zu Wladimir Putin – insbesondere wegen seiner "Invasion in der Ukraine und seiner homophoben Gesetzgebungsagenda" – schlecht für das Geschäft wäre.

Hat Pitt Weingut-Einnahmen für eigene Zwecke missbraucht?

Jolies ehemaliges Unternehmen beschuldigt Pitt und seine Agenten – Gary Bradbury, Roland Venturini und Warren Grant – die Vermögenswerte des Anwesens missbraucht zu haben.

"Pitt hat seine eigenen Anhänger in Führungspositionen im Château Miraval eingesetzt, er hat Jolie und Nouvel zu Unrecht daran gehindert, Informationen über das Unternehmen zu erhalten oder es zu leiten", zitiert Radar Online Nouvel.



​​​​​"Die Direktoren und Manager des Unternehmens leiten alle Entscheidungen von Pitt. Ohne seine direkte Beteiligung und Zustimmung passiert in Bezug auf das Unternehmen nichts", heißt es weiter.