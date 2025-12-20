Privates Drama mit Folgen: Stars, die nicht (mehr) zusammenarbeiten dürfen
Schauspieler George Clooney hat diese Woche bekannt gegeben, keine Kuss-Szenen mit weiblichen Co-Stars mehr zu drehen. Der 64-Jährige, der im Laufe seiner Karriere in einer Reihe von romantischen Komödien mitgewirkt und dabei unter anderem Julia Roberts und Catherine Zeta-Jones geküsst hat, erklärte in einem Interview mit der Daily Mail, keine Kuss-Szenen mit weiblichen Co-Stars mehr drehen zu wollen. Diese Entscheidung habe er in Absprache mit seiner Ehefrau Amal Clooney getroffen.
George Clooney verzichtet auf Kuss-Szenen
"Ich habe versucht, es Paul Newman gleichzutun", erzählte Clooney, der entschieden hat: "Okay, ich küsse keine Frau mehr." Die Entscheidung habe vor allem mit seinem Alter zu tun. Als ich 60 wurde, habe ich mit meiner Frau gesprochen. Ich sagte: "Schau, ich kann immer noch mit den Jungs Basketball spielen. Ich spiele mit 25-Jährigen. Ich bin fit und kann mithalten. Aber in 25 Jahren bin ich 85. Da spielt es keine Rolle, wie viele Müsliriegel du isst, das ist eine Zahl, die zählt'", so der Hollywoodstar.
Mit Eifersucht vonseiten Amals hat die Entscheidung zwar nichts zu tun. Es gibt jedoch eine Reihe an Schauspielern, die auf die Zusammenarbeit mit bestimmten Kollegen und Kolleginnen verzichten, um Spannungen in ihrer Beziehung zu vermeiden:
Diese Stars dürfen nicht (mehr) miteinander arbeiten
Angelina Jolie & Hugh Jackman
Als Angelina Jolie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt zusammenkam, war dieser eigentlich noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Der Skandal kratzte am Image der Schauspielerin. Zumindest Hugh Jackmans Ex-Frau Deborra-Lee Furness traute Jolies Verführungskünsten nicht über den Weg. Sie behauptete in der "Today Show", ihrem Mann verboten zu haben, mit der ehemaligen "Sexiest Woman Alive" an gemeinsamen Filmprojekten zu arbeiten. Ob es vielleicht doch einmal gemeinsame Dreharbeiten geben wird, nun da Furness und Jackman kein Paar mehr sind, bleibt abzuwarten.
Jennifer Garner & Scott Foley
Jennifer Garner und "Scandal"-Star Scott Foley waren zwischen 2000 und 2003 verheiratet und haben seit der Scheidung keinen Kontakt. Radar Online zufolge soll Foleys späterer Ehefrau Marika Dominczyk strenge Beziehungs-Regeln aufgestellt haben. Unter anderem soll sie Foley ausdrücklich untersagt haben, seine Ex wiederzusehen. Dass gemeinsame Filmprojekte ebenfalls tabu sind, versteht sich da von selbst.
Ian Somerhalder & Nina Dobrev
Die beiden "Vampire Diaries"-Stars Ian Somerhalder und Nina Dobrev waren von 2010 bis 2013 ein Paar. 2015 heiratete Ersterer Nikki Reed. Bald darauf verkündete Dobrev, bei "Vampire Diaries" auszusteigen. Auch ihren Teen Choice Award in der Rubrik "Best Kiss" nahm sie nicht mehr zusammen mit ihrem Ex entgegen. In Hollywood wird seitdem gemunkelt, Nikki Reed hätte ihrem Mann verboten, mit seiner Ex auf der Bühne zu stehen. Dass die beiden jemals wieder gemeinsam vor die Kamera treten werden, darf also ebenfalls angezweifelt werden.
Kristen Stewart & Rupert Sanders
2012 sorgte Kristen Stewart mit ihrer Affäre mit dem verheirateten "Snow White and the Huntsman"-Regisseur Rupert Sanders für einen Skandal. Damals betrog sie ihren langjährigen Freund Robert Pattinson, während Sanders seiner damaligen Ehefrau Liberty Ross fremdging. Um sie zurückzuerobern, versprach Sanders seiner Frau, nie wieder mit Stewart zu drehen. Die Ehe scheiterte trotzdem. Den Produktionsfirmen dürfte das Risiko zudem zu groß sein, die beiden Fremdgeher wieder für ein gemeinsames Projekt anzuheuern. Auch wenn inzwischen bekannt ist, dass Stewart eher auf Frauen steht.
Kim Kardashian & Kendall Jenner
Als Halbschwestern sind Kim Kardashian und Kendall Jenner zwar seit zusammen der Reality-Show der Kardashians zu sehen. Auch bei Red Carpet-Events treten sie gemeinsam auf. Eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden kommt aber nicht infrage. Auch Kendalls Fashion Shows bleibt Kim Kardashian lieber fern. Wie Jenner dem "Love Magazine" erklärte, habe sie Kim untersagt, bei ihren Modeljobs anwesend zu sein, weil sie Angst habe, dass ihre große Halbschwester die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte.
Kommentare