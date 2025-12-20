Privates Drama mit Folgen: Stars, die nicht (mehr) zusammenarbeiten dürfen

Schauspieler George Clooney hat diese Woche bekannt gegeben, keine Kuss-Szenen mit weiblichen Co-Stars mehr zu drehen. Der 64-Jährige, der im Laufe seiner Karriere in einer Reihe von romantischen Komödien mitgewirkt und dabei unter anderem Julia Roberts und Catherine Zeta-Jones geküsst hat, erklärte in einem Interview mit der Daily Mail, keine Kuss-Szenen mit weiblichen Co-Stars mehr drehen zu wollen. Diese Entscheidung habe er in Absprache mit seiner Ehefrau Amal Clooney getroffen.

George Clooney verzichtet auf Kuss-Szenen

"Ich habe versucht, es Paul Newman gleichzutun", erzählte Clooney, der entschieden hat: "Okay, ich küsse keine Frau mehr." Die Entscheidung habe vor allem mit seinem Alter zu tun. Als ich 60 wurde, habe ich mit meiner Frau gesprochen. Ich sagte: "Schau, ich kann immer noch mit den Jungs Basketball spielen. Ich spiele mit 25-Jährigen. Ich bin fit und kann mithalten. Aber in 25 Jahren bin ich 85. Da spielt es keine Rolle, wie viele Müsliriegel du isst, das ist eine Zahl, die zählt'", so der Hollywoodstar.

Mit Eifersucht vonseiten Amals hat die Entscheidung zwar nichts zu tun. Es gibt jedoch eine Reihe an Schauspielern, die auf die Zusammenarbeit mit bestimmten Kollegen und Kolleginnen verzichten, um Spannungen in ihrer Beziehung zu vermeiden: