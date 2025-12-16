Angelina Jolie: Warum sie zum ersten Mal ihre Narben nach Mastektomie zeigt

Aufgrund eines drastisch erhöhten Risikos für Brust- und Eierstockkrebs (durch eine BRCA1-Mutation) ließ sich Hollywood-Star Angelina Jolie 2013 beide Brüste amputieren. 2015 wurden die Eierstöcke entfernt. Mit der Entscheidung ging sie stets sehr offen um. Angelina Jolie: " Teile Narben mit vielen Frauen, die ich liebe" Nun hat sich die Schauspielerin entschieden, erstmals ihre Narben nach der Mastektomie öffentlich zu zeigen. Im Interview mit Time France sprach die 50-Jährige außerdem offen darüber, weshalb sie die Ergebnisse ihrer präventiven beidseitigen Brustamputation mit der Öffentlichkeit teilen wollte.

Ihr Ziel: Das Bewusstsein für Brustkrebsvorsorge zu schärfen – die weltweit häufigste Krebsart bei Frauen und die häufigste Krebstodesursache. "Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe", erklärte die Ex-Frau von Schauspieler Brad Pitt. "Und es berührt mich immer, wenn andere Frauen ihre Narben zeigen." "Ich wollte mich ihnen anschließen, da ich wusste, dass 'Time France' Informationen über Brustgesundheit, Prävention und Wissen über Brustkrebs verbreiten würde", erklärte Jolie. Ihre Mutter, Großmutter und Tante starben an Krebs, weswegen sich die Schauspielerin der vorbeugenden Doppelmastektomie unterzogen hatte.