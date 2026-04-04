Weg von Hollywood: Diese Stars haben ihren Beruf gewechselt

Viele Stars, die einst durch Film und Fernsehen weltweit bekannt wurden, haben sich mittlerweile (fast) komplett aus dem Rampenlicht verabschiedet und sich neuen beruflichen Herausforderungen gewidmet. Einige von ihnen haben sich sogar für überraschend bodenständige Karrieren entschieden. Hier eine Auswahl von Prominenten, die heute ganz andere Wege gehen:

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Jessica Alba: Von Hollywood zum nachhaltigen Business Jessica Alba, bekannt aus Filmen wie "Fantastic Four" und "Sin City", hat sich zu einer erfolgreichen Unternehmerin entwickelt. Im Jahr 2012 gründete die 41-Jährige The Honest Company, ein Unternehmen für nachhaltige Konsumgüter, das große Erfolge feiert und sogar an der Börse notiert ist. The Honest Company bietet giftfreie Haushaltswaren, Windeln und Körperpflegeprodukte an. Alba ist dort weiterhin kreativ tätig. "Ich wollte Produkte schaffen, die nicht nur sicher für Familien sind, sondern auch die Welt zu einem besseren Ort machen", erklärte sie in einem Interview mit Forbes.

Angus T. Jones: Vom Sitcom-Star zum Eventmanager Angus T. Jones, bekannt als der "halbe Mann" der Erfolgsserie "Two and a Half Men" (2003–2015), hat sich ebenfalls von der Schauspielerei verabschiedet. Der 29-Jährige spielte über zehn Staffeln hinweg die Rolle des Jake Harper, bevor er die Serie verließ, um ein Studium aufzunehmen. Heute arbeitet er als Eventmanager für die Produktionsfirma Tonite von Justin Combs, dem Sohn des Skandal-Rappers P. Diddy. Bereits 2012 sprach Jones in einem Interview offen über seine Entscheidung, nicht mehr Teil der Serie zu sein, und bezeichnete sie damals als "unvereinbar mit seinen religiösen Überzeugungen".

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Frankie Muniz: Vom Kinderstar zum Rennfahrer Frankie Muniz, der durch die Kult-Sitcom "Malcolm mittendrin" (2000–2006) zum gefeierten Kinderstar wurde, hat sich mittlerweile eine komplett neue Karriere aufgebaut. Der heute 40-Jährige, der auch in erfolgreichen Filmen wie "Agent Cody Banks" und dessen Fortsetzung mitspielte, hat sich in den vergangenen Jahren von der Schauspielerei verabschiedet und verfolgt nun mit großem Ehrgeiz eine Laufbahn als professioneller Rennfahrer. Das sei immer schon sein Traum gewesen, betonte Muniz in mehreren Interviews. Seit 2023 ist er als NASCAR-Vollzeit-Pilot tätig – mit bereits einigen Achtungserfolgen. 2025 kehrte Muniz kurzzeitig für ein Revival seines damaligen Sitcom-Erfolgs vor die Kamera zurück.

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Danny Lloyd: Vom Horror-Kinderstar zum Professor Danny Lloyd, der als Kind in Stanley Kubricks Filmklassiker "Shining" (1980) die Rolle des kleinen Danny Torrance spielte, hat sich nach einer kurzen Schauspielkarriere entschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen. Der heute 53-Jährige unterrichtet als Biologie-Professor am Elizabethtown Community and Technical College in Kentucky. Lloyd erklärte dazu gegenüber The Guardian: "Die Schauspielerei war ein tolles Erlebnis, aber ich wollte eine normale Karriere einschlagen."

Eliza Dushku Eliza Dushku erreichte mit ihrer Rolle der Faith Lehane in der Horror-Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen" Kultstatus. Aber auch in äußerst beliebten Filmen wie "True Lies" (mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis) oder "Girls United" bewies sie ihre starke Präsenz vor der Kamera. Nach einer achtjährigen Pause von der Schauspielerei, während der sie allerdings hinter der Kamera tätig war, hing sie den Beruf schließlich endgültig an den Nagel. Mittlerweile arbeitet Dushku als Psychotherapeutin mit Fokus auf psychedelische Therapie von Traumapatienten.

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