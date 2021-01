"Spitäler voll": "Pretty Little Liars"-Star bangt um an Corona erkrankten Ehemann

Tammin Sursok gab am Mittwoch bekannt, dass sich ihr Ehemann, Regisseur Sean McEwen, mit dem neuartigen Coronavirus COVID-19 infiziert hat. In einem tränenreichen Video, welches sie in einer Instagramstory veröffentlichte, erzählte die 37Jährige, wie schwierig es war, medizinische Hilfe für ihren Ehemann zu ermöglichen, der tagelang über 39 Grad Fieber hatte.

Tammin Sursok bangt um ihren Ehemann

Die aus der Serie "Pretty Little Liars" bekannte australische Schauspielerin sagte, sie wolle diesbezüglich transparent sein, weil sie wisse, dass viele Familien vor einem ähnlichen Kampf stehen.

"Es war einfach eine wirklich beängstigende Zeit", sagte sie unter Tränen im Video. "Ich kann nicht alle von euch hier haben und euch anlügen und so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn es nicht so ist."

"Covid ist echt. Es ist beängstigend. Und ich weiß, dass manche Menschen nur erkältet sind oder das Gefühl haben, nur eine Erkältung oder Grippe zu haben, andere aber nicht. Und mein Mann ist wirklich fit und gesund und alle Krankenhäuser sind voll", sagte sie und forderte die Menschen auf, Masken zu tragen, um die Ausbreitung zu verhindern.