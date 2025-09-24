Spider-Man-Fiasko: Tom Holland verursacht Millionenverlust durch Drehstopp

Die ungeplante Dreh-Pause könnte Kosten in Millionen Höhe verursachen, was das Produktionsbudget von mutmaßlich rund 200 Millionen Dollar deutlich übersteigen dürfte.

Laut Daily Mail soll sich der 29-Jährige bei einem Sturz am Set der Leavesden Studios in Watford den Kopf verletzt haben. Die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden - und sollen erst in mehreren Wochen wieder fortgesetzt werden, wenn sich Holland wieder vollständig erholt hat.

Ein Unfall während der Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" stellt die Produktion auf den Kopf. Nachdem ein Stunt schiefgegangen war, soll Hauptdarsteller Tom Holland am Freitag wegen einer Gehirnerschütterung im Spital behandelt worden sein.

Die Daily Mail schätzt, dass der Produktionsstopp zu einem Verlust von 10 Millionen Pfund (umgerechnet rund 11,45 Mio. Euro) verursachen könnte.

Ein Produktionsinsider beteuert aber, dass der Unfall am Set "nicht so schlimm" war wie befürchtet.

Insider klärt auf

"Der Unfall war nicht so schlimm, wie die Leute denken. Eine Leine riss an einem Zugring, und er bekam eine Beule am Schädel", wird die Quelle zitiert. "Die Dreharbeiten in London sollten am Donnerstag wieder beginnen, aber das Produktionsteam wurde angewiesen, die Dreharbeiten zunächst für zwei Wochen einzustellen."

Ein Insider betont gegenüber The Sun: "Tom hat es ruhig angehen lassen, da bei ihm der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht und niemand möchte, dass er so schnell wie möglich ans Set zurückkehrt."

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Start des neuen Spider-Man-Films auf den 31. Juli 2026 verschoben wurde. Aufgrund des Vorfalls könnte sich dies nun jedoch erneut ändern, berichtet die Daily Mail. Holland verdient Berichten zufolge rund 10 Millionen Dollar für "Spiderman: Brand New Day".