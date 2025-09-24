Operation nach Sturz: Carmen Geiss erhält "Gehirn-Upgrade"

Fernsehpromi und Unternehmerin Carmen Geiss gibt vom Krankenhausbett aus Entwarnung. "Alles ist gut verlaufen!", schrieb die 60-Jährige bei Instagram und dankte ihren Ärzten, ihrer Familie und ihren Fans. Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital Zu einem Foto von sich mit Pflaster am Haaransatz schrieb sie: "Für meine Hater gibt es auch good news: Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt - angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal."

Nach einem Tränen lachenden Smiley ergänzte sie: "Na, wir werden sehen...". Am Montag hatte sie auf der Plattform berichtet, sie habe sich bei einem Sturz ein Hämatom zugezogen, das nun "operativ behandelt werden" müsse.