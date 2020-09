Spekulationen um Gigi Hadid: Baby schon da?

Das Geschlecht ihres ersten Kindes haben Hadid und Freund Zayn Malik bislang noch nicht verraten. Nur so viel ist bekannt: Das Baby soll ihm September zur Welt kommen, wie die werdende Großmutter Yolanda Hadid verriet. Nun spekulieren Fans, dass Hadid bereits entbunden haben könnte. In einem Posting ihrer jüngere Schwester Bella wollen sie dafür "eindeutige" Anzeichen erkannt haben.

Zu einem gemeinsamen Foto von sich und ihrer Schwester schrieb diese: "Zwei Braten im Ofen - mit dem Unterschied, dass meiner von einem Burger und Gigis von Zayn ist." Ihr Posting versah sie mit dem Datum 11. Juni 2020 - und mit einem Baby-Emoji.

"Ich liebe euch so sehr und kann nicht aufhören, zu weinen", so Bella weiter. Einige User wollen dies nun alls versteckte Botschaft sehen - immerhin würde "niemand ein Datum, ein Baby und eine Liebeserklärung an zwei Menschen posten", wenn es nicht um eine Geburt ginge. Ob der Hadid-Nachwuchs tatsächlich schon auf der Welt ist, bleibt allerdings weiterhin unklar. Sollte der 11. Juni der Geburtstermin gewesen sein, wie Gigis Fans mutmaßen, wäre das Kind jedoch wesentlich früher zur Welt gekommen, als ursprünglich angenommen.