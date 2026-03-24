Spekulationen um mögliches Comeback von Céline Dion

Musik-Superstar Céline Dion befeuert Gerüchte, wonach sie nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause in Paris vor einem Comeback steht. Nachdem am Montag zahlreiche in der französischen Hauptstadt aufgetauchte Poster mit Songtiteln von Dion zu Mutmaßungen über einen Auftritt der Kanadierin in Paris geführt hatten, postete Dion auf Instagram zahlreiche Fotos, die sie in unterschiedlichen Epochen ihres Lebens in Paris zeigen.

Dazu schrieb sie lediglich den Satz: "Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll...". Dion plane im Herbst eine Serie von Konzerten in der Paris La Défense Arena, der mit einer maximalen Kapazität von rund 40.000 Plätzen größten Konzerthalle Europas, schrieb die kanadische Zeitung "La Presse". Demnach soll es im September und Oktober jeweils zwei Konzerte pro Woche geben. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim Management der Sängerin blieb zunächst unbeantwortet.