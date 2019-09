Spanien: Schwager von König Felipe darf zeitweise aus dem Gefängnis

Spaniens Königsschwager Iñaki Urdangarin bekommt nach 15 Monaten im Gefängnis erleichterte Haftbedingungen.

Der im Juni 2018 wegen Betrugs und Veruntreuung zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsentzug verurteilte Ehemann von Infantin Cristina darf ab sofort zweimal in der Woche die Haftanstalt von Brieva in Ávila nordwestlich von Madrid verlassen, um in einem Behindertenwohnheim Freiwilligendienst zu leisten.