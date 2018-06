Fast 6 Jahre Haft: Schwager von König Felipe muss hinter Gitter

Nach Genf versetzt

Das Paar lebt daher samt der vier Kinder seit fünf Jahren in Genf. Cristina war 2013 inmitten des Skandals von ihrem Arbeitgeber, einer spanischen Großbank, dorthin versetzt worden. In jedem Fall ist es die Absicht der Infantin, ihre Kinder so weit wie möglich zu schützen. So wird wohl sie diejenige sein, die ihren Gatten im Gefängnis besuchen wird.