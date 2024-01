Sophie Turner und Joe Jonas: Überraschende Wendung im Sorgerechtsstreit

Bereits vergangenen Herbst hatten Jonas und Turner die Öffentlichkeit wissen lassen, dass sie ihren Streit intern beigelegt haben. "Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir vereinbart, dass die Kinder gleichermaßen Zeit in liebevollen Zuhause in den USA und im Vereinigten Königreich verbringen werden. Wir freuen uns darauf, großartige Co-Eltern zu sein", so Turner und Jonas damals.

Mittlerweile scheint die Auseinandersetzung des Ex-Paares auch vor Gericht beendet worden sein. Am Mittwoch einigten sich Jonas und Turner darauf, dass die Klage "unbeschadet und ohne dass einer der Parteien Anwaltsgebühren, Auslagen, Kosten und/oder Auslagen zugesprochen werden" abgewiesen wird, nachdem ihre Elternvereinbarung in Großbritannien am 11. Jänner genehmigt worden war, berichtet People.

Sophie Turner und Joe Jonas hatten sich 2016 über Instagram kennengelernt und haben 2019 geheiratet. Im September 2023 reichten die beiden die Scheidung ein.