Freudige Neuigkeit bei Musiker-Tochter Sofia Richie

Familienzuwachs bei Sofia Richie: Die Tochter von Sänger Lionel Richie und ihr Ehemann Elliot Grainge erwarten wieder Nachwuchs. Die 27-jährige Musiker-Tochter gab die Baby-News am Donnerstag, dem 16. Oktober, auf Instagram bekannt. Sofia Richie erneut schwanger: Zwillinge? Das Model teilte ein Foto von sich, auf dem es seinen Babybauch zeigt, um seine erneute Schwangerschaft bekannt zu geben.

"Bin gerade dabei, diese Babys zu launchen", schrieb sie unter das Bild - was Fans dazu veranlasste, darüber zu spekulieren, ob Richie vielleicht Zwillinge erwartet. Us Weekly betont allerdings, dass die Tochter von Lionel Richie den Beitrag mit einer Bildunterschrift versah, in der sie auch auf ihre neue Modelinie SRG Atelier verwies und möglicherweise zwei Ankündigungen in Einem machte.