Emma Watson: Ist dieser millionenschwere Tech-Magnat ihr neuer Freund?

Demnach handle es sich dem britischen Blatt zufolge bei dem Mann, der im Sommerurlaub in Italien an der Seite des ehemaligen Kinderstars fotografiert wurde ( zu sehen hier ) um einen fünf Millionen Dollar schwerer Tech-Magnaten, der zuvor mit der Sängerin Camila Cabello zusammen war.

Über das Liebesleben von "Harry Potter"-Star Emma Watson wird derzeit viel spekuliert. Nicht zuletzt, weil die Schauspielerin kürzlich in der italienischen Stadt Pisa mit einem mysteriösen Begleiter gesichtet wurde. Von dem Mann wurde angenommen, dass es sich bei ihm um Watsons neuen Partner handeln könnte. Seine Identität war bisher jedoch unbekannt. Nun will die Daily Mail herausgefunden haben, um wen es sich bei Watsons Begleiter handelte.

Sein Name ist Austin Kevitch und er ist der CEO der Dating-App Lox Club. Zuvor datete Kevitch Cabello. Die Beziehung soll rund acht Monate gehalten haben, nachdem die beiden im Februar 2023 zum ersten Mal zusammen fotografiert wurden.

Emma Watson: Heimliche Trennung von Kieran Brown?

Noch vor wenigen Tagen wurde eigentlich darüber gerätselt, dass sich Emma Watson mit Kieran Brown verlobt haben könnte, nachdem sie sich bei der Fashion Week Paris mit einem auffälligen Ring präsentiert hatte. Bestätigt wurde dies aber nicht.

Bei Brown handelt es sich um einen Doktoranden der Universität Oxford, den Watson während ihres gemeinsamen Studiums kennenlernte. Watson studiert in Oxford kreatives Schreiben. Die beiden wurden im Juli 2024 zum ersten Mal öffentlich als Paar gesehen.

Watsons Italien-Aufenthalt mit Kevitch folgte nur kurz auf die Spekulationen um eine mögliche Verlobung der Schauspielerin mit Brown.

Wie die Daily Mail nun berichtet, sollen sich Watson und der Oxford-Doktorand bereits Anfang des Jahres still und heimlich getrennt haben - auch wenn dies nicht offiziell bestätigt wurde. Bis jetzt ging die Öffentlichkeit davon aus, dass die beiden noch ein Paar sind.

Kurz: Der aktuelle Beziehungs-Status der Britin gibt Rätsel auf.

Laut Daily Mail waren Kevitch und Brown im Jahr 2013 Kommilitonen an der Universität von Kapstadt in Südafrika, obwohl nicht bekannt ist, ob sie Freunde waren oder sind.