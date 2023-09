Singles aufgepasst: Emily Ratajkowski bereit, "jeden" zu daten

Einige begeisterte Fans nahmen das Video als Einladung, ihr Glück zu versuchen. "Meine Mutter sagte, wir können zu Abend essen, wenn du willst", scherzte etwa ein User. Ein anderer teilte Ratajkowski mit: "Ich habe gerade eine Reservierung bei Chili’s gebucht."

Ratajkowski und Bear-McClard hatten 2018 geheiratet. Nach einer Blitz-Romanze mit Kim-Kardashian-Ex Pete Davidson schien es Anfang des Jahres noch so, als hätte das Model eine neue Liebe gefunden. Da schmuste Ratajkowski mit Schauspieler Eric André im gemeinsamen Urlaub. Etwas Ernstes hat sich aus der Romanze aber nicht entwickelt. Im März tauschte sie mit Harry Styles Küsse in Tokio aus. Doch auch das war wohl nicht mehr als ein Flirt.