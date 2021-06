Sinéad O'Connor beendet Musikkarriere

Sie könne sich jedoch vorstellen, künftig als Mentorin in der Show "The Voice of Ireland" aufzutreten, schrieb die Sängerin nun auf Twitter. "Das wollte ich immer schon mal machen. Jetzt hätte ich Zeit."

Sinéad O'Connor ist eine der bekanntesten Musikerinnen Irlands. Den internationalen Durchbruch feierte sie 1990 mit ihrer Coverversion des Prince-Songs "Nothing Compares 2 You". Mit kontroversen Auftritten und Aussagen erregte O'Connor immer wieder Aufmerksamkeit, zum Beispiel zerriss sie 1992 bei einem Auftritt in der US-Sendung "Saturday Night Live" vor laufenden Kameras ein Bild von Papst Johannes Paul II. Im Juni dieses Jahres veröffentlichte die 54-Jährige unter dem Titel "Rememberings" ihre Memoiren.