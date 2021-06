Mark Wahlberg gedenkt am 50. Geburtstag seiner verstorbenen Mutter

Schauspieler Mark Wahlberg ("Planet der Affen"), der Bruder des früheren "New Kids on the Block"-Stars Donnie Wahlberg, hat an seinem 50. Geburtstag auf Instagram seiner verstorbenen Mutter Alma gedacht. "Vermisse dich", schrieb er zu einem gemeinsamen Foto aus Jugendtagen.

In einem weiteren Video bedankte er sich bei seiner Schwester Tracey, die ihm ein riesiges "Happy Birthday"-Schild in den Vorgarten gestellt hatte. "Es gibt nichts wichtigeres als Familie", kommentierte er den Clip.