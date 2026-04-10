Hackerangriff auf Simone Thomalla: "Ich bin wieder hier"

Schauspielerin Simone Thomalla hat nach einem Hackerangriff wieder Zugang zu ihrem Instagram-Profil. Seit gestern Abend sei sie wieder in Besitz ihres Accounts, bestätigte ihr Management. Zuvor hatten die Zeitungen Bild und B.Z. berichtet. "Ich bin wieder hier", schrieb Thomalla in einem Post mit Herzchen. Sie bedankte sich bei allen, die geholfen hätten. "Und eine dicke Umarmung für die, die mich hier so vermisst haben!"

Was letztlich den Ausschlag gegeben habe, wäre ihrerseits nur Spekulation, teilte das Management mit. Sie hätten den Fall sowohl dem Plattformbetreiber Meta gemeldet als auch rechtliche Hebel in Bewegung gesetzt, mit einer Anzeige bei der Polizei und anwaltlicher Unterstützung. "Zuletzt hat sicherlich auch die aktuelle mediale Aufmerksamkeit zum Thema Social Media Hacking zu einer Sensibilisierung im konkreten Fall beigetragen", hieß es in dem Statement. "Wir danken allen Beteiligten, insbesondere den Fans von Frau Thomalla", die mit ihren Fan-Accounts und in ihren Communitys dafür gekämpft hätten, dass sie ihren Account zurückerlangt habe.