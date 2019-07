Sicherheitslücke: Verurteilter "Folterer" kam Prinz George zu nah

William prüft Sicherheitsvorkehrungen

Eine hochrangige königliche Quelle äußerte sich zu dem Vorfall: "Der Herzog ( Prinz William, Anm.) wurde informiert und ist offensichtlich sehr interessiert an dem, was passiert ist. Er ist der festen Überzeugung, dass Kriminelle eine zweite Chance verdienen, sobald sie ihre Zeit abgeleistet haben, ist jedoch besorgt, dass die aktuellen Sicherheitsrichtlinien möglicherweise nicht stark genug sind Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wer in den Palast kommt. "

In der Zwischenzeit erklärt ein Palastassistent: "Sobald wir darauf hingewiesen wurden, wurde eine dringende Sicherheitsüberprüfung eingeleitet, um festzustellen, ob die aktuellen Systeme und Verfahren angemessen sind. In Erwartung des Ergebnisses wird es für die Teilnehmer eine detailliertere Risikobewertung geben."