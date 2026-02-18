Nach Bar-Schlägerei: Heimliche Trennung bei Shia LaBeouf und Mia Goth

Sie zählten zu den On-Off-Paaren Hollywoods, für die es so aussah, als würden sie vielleicht doch noch ein Happy End bekommen: Nach ihrer Trennung im Jahr 2018, Shia LaBeoufs stationärer Behandlung wegen seiner Alkohol-Probleme und einer posttraumatischen Belastungsstörung 2021 und Mia Goths rapidem Karriere-Aufschwung, wurde 2022 bekannt, dass die beiden Ausnahme-Talente wieder zusammen sind und Goth das erste gemeinsame Kind erwartet.

Shia La Beouf und Mia Goth: Stillschweigend getrennt?

Nun berichten US-Medien, Shia LaBeouf und Mia Goth stehen offenbar vor ernsthaften Herausforderungen. Quellen zufolge leben die beiden bereits seit einiger Zeit getrennt.

Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass die Trennung bereits vor fast einem Jahr erfolgt sei. Ob LaBeouf und Goth die Scheidung eingereicht haben, ist derzeit unklar. Der "Transformers"-Star soll das gemeinsame Heim aber verlassen haben und nach New Orleans gezogen sein, um näher bei seiner Familie zu sein.

Die Nachricht über das Liebes-Aus wurde bekannt, nachdem LaBeouf am Dienstagmorgen festgenommen wurde, weil er angeblich in eine Schlägerei verwickelt war.

La Beouf nach Schlägerei festgenommen

Laut Polizeiangaben begann der Vorfall in einer Bar im French Quarter in New Orleans, wo der Schauspieler sich angeblich aggressiv verhalten hatte. Ein Mitarbeiter forderte ihn auf, das Lokal zu verlassen. Draußen soll LaBeouf den Angestellten jedoch angeblich mit der Faust geschlagen haben. Die Behörden geben an, LaBeouf habe den Ort zunächst verlassen, sei aber später zurückgekehrt und noch aggressiver geworden. Mehrere Beamte hätten ihn überwältigen müssen. Nachdem er kurzzeitig freigelassen worden war, soll der 39-Jährige denselben Mitarbeiter erneut angegriffen haben. LaBeouf wird zudem vorgeworfen, einer weiteren Person auf die Nase geschlagen zu haben.