Sheryl Crow während Kampfes gegen Krebs von Verlobten mit bekannter Schauspielerin betrogen
Sie hat schwere Zeiten hinter sich: Bei Sängerin Sheryl Crow wurde 2006 Brustkrebs diagnostiziert und 2011 auch noch ein gutartiger Gehirntumor entdeckt. Heute gehe es ihr wieder gut - auch wenn sie in der Netflix-Sendung "The Bobbycast" mit Moderator Bobby Bones düstere Erinnerungen teilt.
Sheryl Crow: Trennung und Brustkrebsdiagnose gleichzeitig
In der Show erzählte die US-Musikerin, dass sie vor zwanzig Jahren - inmitten ihrer Krebserkrankung - erfahren habe, dass ihr Ex-Verlobter Lance Armstrong fremdging.
Crow zufolge habe er sie damals mit einer bekannten Schauspielerin betrogen. "Ich war verlobt, hatte drei wundervolle Stiefkinder und wollte mit ihm Kinder haben", erinnerte sich die Sängerin in der Netflix-Sendung. "Wir trennten uns in derselben Woche, in der bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, und ich erfuhr, dass er eine sehr berühmte Schauspielerin traf."
Ein herber Schlag für die zweifache Mutter. "Ich habe etwa neun Monate lang Bestrahlung, Trauer und Wut durchgemacht", erzählte die heute 64-Jährige, ohne in der Sendung Armstrongs Namen zu nennen. Auch die Identität seiner vermeintlichen Affäre blieb unbekannt.
Der ehemalige Radrennfahrer und die Sängerin waren seit 2003 ein Paar und verlobten sich zwei Jahre später.
Nach gescheiterten Beziehungen zwei Söhne adoptiert
Sheryl Crow entschied sich nach der Trennung als alleinerziehende Mutter für die Adoption ihrer beiden Söhne, nachdem mehrere Beziehungen gescheitert waren. "Es ist besser, drei geplatzte Verlobungen zu haben als drei Scheidungen", scherzte sie 2014 gegenüber Good Housekeeping.
2007 adoptierte sie Sohn Wyatt als Neugeborenen, gefolgt von seinem kleinen Bruder Levi im Jahr 2010.
Seitdem ist es Crows oberste Priorität, Mutter ihrer beiden Söhne zu sein. "Ich habe eine Drei-Nächte-Regel: Ich bleibe nicht länger als drei Nächte weg, es sei denn, ich nehme meine Kinder mit", erzählte sie 2019 gegenüber dem Magazin People.
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