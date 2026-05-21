Sie hat schwere Zeiten hinter sich: Bei Sängerin Sheryl Crow wurde 2006 Brustkrebs diagnostiziert und 2011 auch noch ein gutartiger Gehirntumor entdeckt. Heute gehe es ihr wieder gut - auch wenn sie in der Netflix-Sendung "The Bobbycast" mit Moderator Bobby Bones düstere Erinnerungen teilt.

Sheryl Crow: Trennung und Brustkrebsdiagnose gleichzeitig

In der Show erzählte die US-Musikerin, dass sie vor zwanzig Jahren - inmitten ihrer Krebserkrankung - erfahren habe, dass ihr Ex-Verlobter Lance Armstrong fremdging.

Crow zufolge habe er sie damals mit einer bekannten Schauspielerin betrogen. "Ich war verlobt, hatte drei wundervolle Stiefkinder und wollte mit ihm Kinder haben", erinnerte sich die Sängerin in der Netflix-Sendung. "Wir trennten uns in derselben Woche, in der bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, und ich erfuhr, dass er eine sehr berühmte Schauspielerin traf."