Shay Mitchell verrät Namen ihrer Tochter

Atlas Noa

Nun verriet Mitchell auf Instagram auch den ungewöhnlichen Namen ihrer Tochter und schrieb ihr einen herzerwärmenden Brief. "Atlas Noa, (...) Ich hatte keine Ahnung, dass ich in der Lage bin, etwas so sehr zu lieben, bis du kamst. (...) Ich wache jeden Tag auf, immer noch voller Ehrfurcht, dass du mir gehörst und ich dir gehöre", so die frischgebackene Mami. Ob das kleine Mädchen nach dem Titanen aus der griechischen Mythologie benannt ist, der das Himmelgewölbe auf seinen Schultern trägt, ließ Mitchell offen.