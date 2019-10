"Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell: Das Baby ist da

Im vergangenen Jahr erlitt Mitchell eine Fehlgeburt, über die sie öffentlich sprach. "Ich war in der 14. Woche", sagt Mitchells in ihrer eigenen YouTube-Serie "Almost Ready". "An diesem Punkt hatte ich keine Ahnung von dem Prozentsatz an Fehlgeburten. Als es passierte, traf es mich wie aus dem Nichts." Dies sei der Grund gewesen, warum sie ihre neuerliche Schwangerschaft lange geheim gehalten hatte.

Shay Mitchell wurde mit der Serie " Pretty Little Liars" weltberühmt.