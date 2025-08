Streit in Cannes

Vor kurzem bat das Magazin Business Insider Stone zum Interview und befragte sie auch zu "Basic Instinct". Die 67-Jährige erinnert sich, dass Douglas anfangs von ihr als Co-Star nicht begeistert war. Der Grund dafür: ein Streit zwischen ihnen in Cannes.

"Wir saßen alle zusammen, und er sprach über jemanden und dessen Kinder", erzählte die Schauspielerin im Interview. "Also sagte ich etwas, und er antwortete mir: 'Was zum Teufel weißt du denn?' Es ging um eine Vater-Kind-Beziehung." Douglas habe sie in Anwesenheit anderer angeschrien, was sich Stone aber nicht gefallen ließ. Sie sei nämlich keine, "die dann sagt: 'Oh, Entschuldigung, Superstar.'", so Stone. "Ich habe meinen Stuhl zurückgeschoben und zu ihm gesagt: 'Lass uns das draußen klären.' So haben wir uns kennengelernt."

Der Streit konnte zwar geklärt werden, doch allzu erfreut war Douglas laut Stone trotzdem nicht, als sie für die weibliche Hauptrolle in "Basic Instinct" auserkoren wurde. Angeblich sei er auch nicht davon begeistert gewesen, "seinen nackten Hintern nicht mit einer Fremden auf die Leinwand packen wollte. Und das verstand ich", betonte Stone gegenüber Business Insider.