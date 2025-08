Von Beginn an musste sich die 44-Jährige mit massiver Kritik auseinandersetzen: Die Show sei unauthentisch, ihre Outfits seien viel zu teuer gewesen und auch ein Koch hatte etwas an Meghans Performance auszusetzen . Zudem wurden im Internet zahlreiche Parodien der Show verbreitet.

"Ich habe Kochshows nicht erfunden"

Die 58-Jährige war in der Talkshow "Watch What Happens Live" von Andy Cohen zu Gast (ebenso wie Liam Neeson, ihr Co-Star in "Die nackte Kanone"). Die Show ist bekannt dafür, auf unterhaltsame Weise Promis auf den Zahn zu fühlen und auch vor jenen (frechen) Fragen nicht zurückzuschrecken, die in anderen Interviews nicht gestellt werden. Anders ausgedrückt: Cohen fragt seine Gäste das, was alle wirklich wissen wollen.

"Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie sehr empfandest du 'With Love, Meghan' als Kopie deiner Show 'Pamela's Cooking With Love'?", wollte Cohen also von Anderson wissen. "Es gab Artikel, die behaupteten, die beiden Shows seien sich sehr ähnlich."

Anderson, die nicht bekannt dafür ist, öffentlich über Kollegen zu lästern, antwortete gewohnt charmant: "Das habe ich so nicht empfunden", betonte sie. Als Cohen trotzdem nicht locker lassen wollte, wurde die Schauspielerin in ihrem Ton bestimmter: "Nein, ich habe sie nicht wirklich gesehen, aber ich habe Kochshows ja nicht erfunden. Sie macht einfach ihr Ding."