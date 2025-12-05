"Sex and the City"-Star Kim Cattrall hat zum vierten Mal geheiratet

Wild, zügellos und vor allem unverbindlich – so lässt sich das Liebesleben von Samantha Jones in der Serie "Sex and the City" wohl am besten beschreiben. Während Protagonistin Carrie auf der Suche nach der großen Liebe ist, ist für Samantha das nächste heiße Abenteuer nur einen Barbesuch weit entfernt. Auch im echten Leben hatte Darstellerin Kim Cattrall (69) schon so einige Partner, mit dreien war sie auch verheiratet. Und jetzt hat sie sich – im wahrsten Sinne des Wortes – zum vierten Mal getraut, wie das Magazin "People" berichtet, das die Hochzeitsfotos exklusiv bekommen hat. Diesmal ist der Glückliche Tontechniker Russell Thomas (55).

Geheiratet wurde übrigens in der Chelsea Old Town Hall in London – anwesend waren lediglich zwölf Gäste. Cattrall und Thomas trafen einander erstmals 2016 bei der BBC als Kim Cattrall zu Gast in der Radiosendung "Woman’s Hour" war. Dann fasste sich Russell ein Herz und schrieb ihr noch eine Nachricht in den sozialen Medien. "Es war sehr modern und sehr einfach", erinnerte sich die Schauspielerin einmal in einem Interview mit der Zeitschrift "Glamour" zurück.