"Sex and the City"-Star Kim Cattrall hat zum vierten Mal geheiratet
Wild, zügellos und vor allem unverbindlich – so lässt sich das Liebesleben von Samantha Jones in der Serie "Sex and the City" wohl am besten beschreiben. Während Protagonistin Carrie auf der Suche nach der großen Liebe ist, ist für Samantha das nächste heiße Abenteuer nur einen Barbesuch weit entfernt.
Auch im echten Leben hatte Darstellerin Kim Cattrall (69) schon so einige Partner, mit dreien war sie auch verheiratet. Und jetzt hat sie sich – im wahrsten Sinne des Wortes – zum vierten Mal getraut, wie das Magazin "People" berichtet, das die Hochzeitsfotos exklusiv bekommen hat. Diesmal ist der Glückliche Tontechniker Russell Thomas (55).
Geheiratet wurde übrigens in der Chelsea Old Town Hall in London – anwesend waren lediglich zwölf Gäste.
Cattrall und Thomas trafen einander erstmals 2016 bei der BBC als Kim Cattrall zu Gast in der Radiosendung "Woman’s Hour" war.
Dann fasste sich Russell ein Herz und schrieb ihr noch eine Nachricht in den sozialen Medien. "Es war sehr modern und sehr einfach", erinnerte sich die Schauspielerin einmal in einem Interview mit der Zeitschrift "Glamour" zurück.
So blieben die beiden in Kontakt und nach einiger Zeit besuchte Russell Thomas die Schauspielerin in Vancouver. "Das war sehr tapfer von ihm, weil wir uns ja gar nicht wirklich kannten. Aber wir kamen richtig gut miteinander aus – und seither sind wir zusammen", so Cattrall gegenüber "People".
Was sie an ihm besonders liebe, sei, "dass er ein kleiner Rebell ist", erzählte sie in einem Interview mit "The Times". Außerdem "fühle ich mich sehr wohl bei ihm. Er ist ein Wirbelwind und hat schwarzen Humor", so Cattrall zu "People".
