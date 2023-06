Cattrall erklärt, wie überraschende "SATC"-Rückkehr zustande kam

Schauspielerin Kim Cattrall hat erstmals über ihrer Rückkehr als "Samantha" gesprochen. Erst kurz vor dem Start der zweiten Staffel war bekannt geworden, dass Cattrall nun doch in der "Sex and the City"-Nachfolgeserie "And Just Like That..." auftauchen soll - in einem kurzen Gastauftritt.

"Es ist sehr interessant, wenn dich der HBO-Chef anruft und fragt: "Was können wir tun?' Ich sagte: 'Hmm, lass mich kreativ werden'", so Cattrall während ihres Auftritts in der amerikanischen TV-Show "The View".

Cattrall wollte Kostümbildnerin Pat Field

"Und eines dieser Dinge war, Pat Field wieder zu gewinnen, weil ich dachte, wenn ich zurückkomme, muss ich mit diesem Samantha-Stil zurückkommen. Ich werde moch dafür einsetzen. Und das war, was wir taten", verriet sie. Die US-Modedesignerin Patricia Field kam einst über ihre prominente Kundin und Freundin Sarah Jessica Parker zu dem Auftrag, der sie weltweit bekannt machte: Kostüm-Ausstattung für die Erfolgsserie "Sex and the City".