Der israelisch-palästinensische Dokumentarfilm "No Other Land" wurde bei den 97. Academy Awards mit einem Oscar ausgezeichnet.

Gomez und L. Jackson: Kritik für Lacher während Polit-Rede

Selena Gomez und Samuel L. Jackson verliehen den Preis für den besten Dokumentarfilm an die vier Personen, die den Film gemacht haben, zwei davon Israelis und zwei Palästinenser. "No Other Land" übt scharfe Kritik an den israelischen Siedlungen im Westjordanland.