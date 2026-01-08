Trauer um Sean Swayze: Patrick Swayzes Bruder nach schwerer Alkoholsucht gestorben

Sechzehn Jahre nach dem Tod von Hollywoodstar Patrick Swayze hat die Familie des Schauspielers einen weiteren Verlust zu verkraften: Der Bruder des "Dirty Dancing"-Stars, Sean Swayze, ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem TMZ unter Berufung auf Seans Sohn Jesse Swayze, der den Tod seines Vaters bestätigte. Sean Swayze: Trauer um Bruder von Patrick Swayze Laut Angaben aus dem familiären Umfeld starb der Bruder des Filmstars am 15. Dezember im Raum Los Angeles. Den Akten zufolge wurde Sean im Antelope Valley Medical Centre eingeliefert, wo er später verstarb. Er litt an einer akuten oberen gastrointestinalen Blutung, einer schweren metabolischen Azidose, Ösophagusvarizen und einer alkoholbedingten Leberzirrhose, die letztendlich durch übermäßigen Alkoholkonsum verursacht wurde.

Rachel Leon, eine Cousine von Patrick und Sean Swayze, zollte dem Verstorbenen in einem emotionalen Instagram-Posting vom 17. Dezember Tribut. "Mir bricht das Herz, dass mein Cousin Sean Swayze heute von uns gegangen ist", schrieb sie zu zwei Fotos von Sean Swayze. "Wir beten inständig für die ganze Familie in dieser schweren Zeit. Wisst, dass wir euch lieben und immer für euch da sind. Sean, ich liebe dich so sehr und wir werden dich unendlich vermissen", fügte sie hinzu.