Sean "Diddy" Combs: Mordversuch im Gefängnis?

Der gefallene Rapper und Musikproduzent Sean "Diddy" Combs wurde nach Aussagen seines besten Freundes Charlucci Finney im Gefängnis Opfer eines Angriffs. Wie Finney der Daily Mail berichtet, drang ein Häftling mit einer selbstgebastelten Waffe in Combs' Zelle ein und hielt ihm ein Messer an die Kehle. Der Vorfall, der während einer Gerichtsverhandlung durch Diddys Anwalt Brian Steel angesprochen wurde, konnte durch das Eingreifen eines Wärters verhindert werden.

Steel erklärte, der Angreifer habe versucht, durch den Angriff auf den prominenten Insassen "Anerkennung" zu erlangen, zudem wollte er Combs wahrscheinlich einschüchtern. Dass er ihn tatsächlichen ermorden wollte, glaubt Finney allerdings nicht: "Wenn dieser Typ ihm hätte schaden wollen, wäre Sean zu Schaden gekommen." Überrascht zeigt sich Finney von dem Vorfall allerdings nicht: "Wenn man im Gefängnis sitzt und wegen irgendetwas Sexuellem angeklagt wurde, ist das kein guter Ort. Er erklärt, dass die Insassen in solchen Fällen versuchen würden, "Gefängnisjustiz" zu üben.