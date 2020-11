Sean Connery: Todesursache steht fest

Die Todesursache der am 31. Oktober 2020 verstorbenen schottischen Leinwandlegende Sean Connery steht fest. Wie TMZ mit Verweis auf den Autopsiebericht berichtet, erlag der 90-Jährige einer Lungenentzündung und einem damit verbundenen Herzversagen.

Autopsiebericht veröffentlicht

Auch die Altersschwäche und ein Vorhofflimmern des Herzen hätten eingewirkt. Connery verstarb laut Oduktionsbericht um 1:30 Uhr auf seinem Anwesen in Nassau auf den Bahamas.

Wie Connerys Ehefrau Micheline Roquebrune, mit der Connery seit 1975 in zweiter Ehe verheiratet war, außerdem zuvor mittgeteilt hatte, hatte der ehemalige "James Bond"-Star an Demenz gelitten. Die Krankheit "hatte wirklich negative Auswirkungen auf ihn", sagte Roquebrune. Der britischen Boulevard-Zeitung Mail on Sunday verriet sie zudem, dass ihr Mann im Kreise seiner Familie in Nassau auf den Bahamas "im Schlaf" gestorben sei.