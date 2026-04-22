Schuhbecks Haftverschonung bis September verlängert

Der frühere Fernseh- und Promikoch Alfons Schuhbeck bleibt auf freiem Fuß. Der rechtskräftig zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilte 76-Jährige sei weiterhin nicht haftfähig, teilte die Staatsanwaltschaft München I am Dienstag mit. Eine Haftvollstreckung sei auch in einem Gefängnis mit Krankenabteilung nicht umsetzbar. Dies habe ein Gutachter festgestellt, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft verlängerte auf Grundlage des Gutachtens die Unterbrechung der Haft bis mindestens zum 4. September. Schuhbeck war bereits seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr im Gefängnis. Nach Angaben seiner Verteidiger leidet der kurz vor dem 77. Geburtstag stehende Koch an einer unheilbaren Krebserkrankung.